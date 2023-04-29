Ко Дню Победы в России запустят проект «Культура Победителей»

Ко Дню Победы в России стартует проект «Культура Победителей», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Проект расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о людях, спасавших шедевры.



«На протяжении семи дней у нас будут проходить трансляции, посвященные как ключевым событиям Великой Отечественной, так и работникам культуры, которые спасали шедевры, помогали армии», — говорится в сообщении.



Трансляции стартуют 4 мая и будут проходить до 10 мая на страницах Министерства культуры в соцсетях. В проекте задействованы 15 федеральных музеев.



В министерстве добавили, что, помимо трансляций, восемь музеев подготовили интересный контент, который также будет представлен.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России