Сериал «Невский» вошел в топ-5 самых популярных сериалов в России

Сериал «Невский» возглавил топ-5 популярных многосерийных проектов в России, передает пресс-служба компании «Триикс Медиа».



«Шестой сезон остросюжетного детектива "Невский" с названием "Невский. Расплата за справедливость" возглавляет топ-5 самых популярных сериалов в России», — указано в сообщении компании-производителя.



Рейтинг составлен с учетом данных исследования компании Mediascope, анализирующей телевизионную и интернет-аудиторию в России.



Съемки остросюжетного сериала «Невский» проходили в Санкт-Петербурге. Ряд сцен снимался в бывшем следственном изоляторе «Кресты».



Сериал «Невский» выходит с 2015 года. Главные роли в проекте играют Антон Васильев, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Дмитрий Паламарчук, Мария Капустинская и другие.









Фото: кадр из сериала "Невский"