Сериал «Невский» вошел в топ-5 самых популярных сериалов в России

29.04.2023
Сериал «Невский» возглавил топ-5 популярных многосерийных проектов в России, передает пресс-служба компании «Триикс Медиа».
«Шестой сезон остросюжетного детектива "Невский" с названием "Невский. Расплата за справедливость" возглавляет топ-5 самых популярных сериалов в России», — указано в сообщении компании-производителя.
Рейтинг составлен с учетом данных исследования компании Mediascope, анализирующей телевизионную и интернет-аудиторию в России.
Съемки остросюжетного сериала «Невский» проходили в Санкт-Петербурге. Ряд сцен снимался в бывшем следственном изоляторе «Кресты».
Сериал «Невский» выходит с 2015 года. Главные роли в проекте играют Антон Васильев, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Дмитрий Паламарчук, Мария Капустинская и другие.
Фото: кадр из сериала "Невский"