Певица Наталия Власова вышла из комы и выписалась из больницы.



Исполнительница хита «Я у твоих ног» вышла на связь с фанатами в соцсетях. Артистка написала, что ей стало лучше, она выписалась из больницы и находится дома.



По словам певицы, информация в СМИ о ее состоянии раздута и не соответствует действительности. Власова поблагодарила за поддержку всех неравнодушных.



«Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей, и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души», — написала певица.



Наталия Власова призналась, что хочет забыть о случившемся как о страшном сне.



«Одно мгновение и становится неважным в мире все. Здоровье. Дай бог всем здоровья. И мне. И людям, которые не могут предать», — написала Власова.



Наталии Власовой стало плохо на корпоративе в Москве. Артистку без сознания госпитализировали, врачи выявили у нее сердечную недостаточность. В клинике артистку подключили к аппарату ИВЛ и провели операцию на сердце.









Фото: Vlasova Natalia/YouTube