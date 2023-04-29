Неизданный роман Маркеса выйдет в свет весной 2024 года

29.04.2023

Неизданный роман Маркеса выйдет в свет весной 2024 года
К публикации готовится ранее неизданный роман колумбийского писателя Габриеля Гарсии Маркеса, передает The Guardian.

Книга получила название «Мы увидимся в августе», к печати издание готовит семья писателя.

Роман планируют выпустить весной 2024 года, к десятилетию смерти Маркеса. После смерти автора в литературных кругах ходили слухи о том, что писатель оставил неизданные произведения, хранящиеся в архивах.

Позже стало известно, что в Техасском университете хранится рукописная версия книги «Мы увидимся в августе».

Дети Маркеса не хотели публиковать неоконченную книгу, однако впоследствии решили, что произведение нельзя скрывать от читателей.

Издание на языке оригинала, испанском, будет продаваться в странах Южной Америки, позже выйдут переводы на другие языки, и рома увидят жители других стран.


Фото: Nanaki Red XIII/YouTube