Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт рассказала, что ждет первенца

Британская актриса, звезда кинофраншизы о Гарри Поттере Бонни Райт рассказала о том, что скоро станет мамой.



Актриса, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» сообщила, что ждет первенца.



Райт опубликовала совместную с супругом Эндрю Лококо фотографию, на которой заметен округлившийся живот актрисы.



«У нас будет ребенок! Мы так рады разделить с ним этот прекрасный мир. Какое удивительное и волнующее путешествие — беременность. Это трансформация, позволяющая дать место для новой жизни», — написала 32-летняя актриса.



Ранее стало известно, что 33-летний актер «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Фотографы запечатлели Рэдклиффа на прогулке с ребенком в коляске.









Фото: This Morning/YouTube