Вузы России и Армении подписали соглашения о сотрудничестве

В Ереване прошел Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры, передает пресс-служба Минкультуры России.



«2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а на пространстве СНГ — Годом русского языка, как языка международного общения. Таким образом, форум образования в сфере культуры между Россией и Арменией синхронизирован с главным гуманитарным вектором нашего сотрудничества. Мы вчера общались с коллегами, и стало понятно, что 12 месяцев мало, чтобы реализовать все наши проекты», — рассказал на открытии площадки замминистра культуры РФ Владимир Осинцев.



В рамках форума на площадке Российского центра науки и культуры в Ереване состоялась специальная презентационная сессия Казанского государственного института культуры, прошли мастер-классы «Стилизация народного танца на примере русского и татарского танцев», «Кожаная мозаика», «Сценическое воплощение фольклорно-этнографических материалов», другие мероприятия.



По итогам форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между вузами двух стран.









Фото: пресс-служба Минкультуры России