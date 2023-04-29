Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву.



Глава государства отметил талант артистки, ее артистизм и работоспособность. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.



«Талант, артистизм, большая работоспособность позволили вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса. И, конечно, отрадно, что проекты под управлением Елены Север объединяют людей, являются примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения», — указано в телеграмме.



Владимир Путин пожелал актрисе здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.









Фото: Kremlin.ru