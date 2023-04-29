В Анапе при строительстве газопровода обнаружили древнее захоронение

29.04.2023

В Анапе при строительстве газопровода обнаружили древнее захоронение
В Анапе во время раскопок обнаружено древнее захоронение.

Находка датируется VII-VI веками до нашей эры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов сообщил, что раскопки проходят при строительстве магистрального газопровода Анапа-Тамань.

Руководитель добавил, что обнаруженный памятник представляет «безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией».

В настоящее время изучено 24 захоронения. Исследователи обнаружили также погребальный инвентарь.


Фото: Администрация Краснодарского края