В Анапе при строительстве газопровода обнаружили древнее захоронение

В Анапе во время раскопок обнаружено древнее захоронение.



Находка датируется VII-VI веками до нашей эры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.



«Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами», — говорится в сообщении.



Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов сообщил, что раскопки проходят при строительстве магистрального газопровода Анапа-Тамань.



Руководитель добавил, что обнаруженный памятник представляет «безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией».



В настоящее время изучено 24 захоронения. Исследователи обнаружили также погребальный инвентарь.









Фото: Администрация Краснодарского края