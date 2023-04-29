В России снимут фильм про Ждуна-инопланетянина

Находка датируется VII-VI веками до нашей эры.
«Наше кино» запускает в производство полнометражный фильм про Ждуна-инопланетянина.
В театре рассказали, что Ртищев всегда был актером высшей квалификационной категории.
Приключенческая лента в сеттинге Москвы начала ХХ века представит исторических личностей в необычных...
PREMIER анонсировал выход нашумевшего фильма Степана Бурнашёва, частично основанного на реальной ист...
Находка датируется VII-VI веками до нашей эры.
«Наше кино» запускает в производство полнометражный фильм про Ждуна-инопланетянина.
В театре рассказали, что Ртищев всегда был актером высшей квалификационной категории.
Приключенческая лента в сеттинге Москвы начала ХХ века представит исторических личностей в необычных...
PREMIER анонсировал выход нашумевшего фильма Степана Бурнашёва, частично основанного на реальной ист...
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28 апреля в Армении стартовал Russian Film Festival, сообщила пресс-служба Минкультуры России. ...
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29.04.2023