В России снимут фильм про Ждуна-инопланетянина

«Наше кино» запускает в производство полнометражный фильм про Ждуна-инопланетянина.



Фильм расскажет о приключениях Ждуна — популярного интернет-мема, фотографии с которым разошлись в интернете в 2016 году. Автором скульптуры является голландская художница Маргрит ван Бреворт.



Сюжет картины строится вокруг Ждуна-инопланетянина, который должен вернуться на свою планету. В этом ему помогает мальчик.



Фильм в жанре семейной комедии снимет Дмитрий Суворов. Съемки картины пройдут в сентябре в Москве и Абрау-Дюрсо. Кастинг для актеров пока еще не объявлен.









Фото: ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0