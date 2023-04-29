В Свердловской области скончался актер новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Павел Ртищев, сообщает театр в соцсети «ВК».



«С большим прискорбием сообщаем, что 28 апреля ушел из жизни Павел Валерьевич Ртищев, артист-вокалист Театра музыки, драмы и комедии», — указано в сообщении.



В театре отметили, что Ртищев всегда был актером высшей квалификационной категории.



«Многолетний и плодотворный опыт работы позволил ему завоевать достойное место в актерской труппе. Павел Валерьевич являлся одним из наиболее востребованных артистов труппы театра. За годы работы в театре им было исполнено более 100 самых разнообразных ролей», — вспоминают в театре.



Павел Ртищев родился в Павлодаре Казахской ССР 11 января 1972 года. В 1997 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «актер драмы и кино».



В 1998 году Ртищев был принят в новоуральский театр, в котором артист прослужил много лет и был вынужден завершить карьеру по состоянию здоровья.









Фото: Театра музыки, драмы и комедии