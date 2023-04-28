Вышел финальный трейлер детектива «Хитровка: Знак Четырех» Шахназарова

Приключенческая лента в сеттинге Москвы начала ХХ века представит исторических личностей в необычных амплуа. Ролик опубликован на ютьюб-канале «Каропроката».



Режиссер с мировым именем Константин Станиславский (Константин Крюков) в поисках вдохновения погружается на дно московского общества. Его проводником по трущобам становится знаток города и журналист Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков). Побывав на бандитской Хитровке, они вовлекаются в расследование убийства местного сикха с таинственным прошлым.





Карен Шахназаров выступил режиссером, продюсером и одним из сценаристов фильма вместе с Еленой Подрез и Екатериной Кочетковой. В ролях — Анфиса Черных, Алексей Вертков, Евгений Стычкин и др.





В широкий прокат кинокартина выйдет 18 мая.