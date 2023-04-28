Peacock поделился тизером экранизации Twisted Metal

Главную роль в сериале по одноименным видеоиграм исполнила звезда Marvel Энтони Маки.





В ролике представили его героя — водителя Джона Доу, а также постоянного персонажа игр — клоуна-убийцу по прозвищу Сладкоежка в исполнении рестлера Самоа Джо и озвучке Уилла Арнетта. Судя по кадрам, действие комедийного экшна будет происходить в постапокалиптическом Лас-Вегасе.





Сюжет игровых гонок на выживание Twisted Metal строится на проведении турнира, в котором участвуют лучшие и самые безбашенные гонщики мира. Организатор состязаний таинственный Калипсо обещает исполнить заветное желание победителей. Проигравших ждет смерть.





Премьера оригинального проекта Peacock состоится 27 июля. Twisted Metal включает 10 серий.





Фото: кадр из трейлера Twisted Metal