Дебютировал трейлер фильма «Кентавр» с Юрой Борисовым

В референсах проекта — «Таксист» Скорсезе, «Драйв» Рефна, «Брат» Балабанова.



История разворачивается в течение одной ночи вокруг Лизы, для которой поездка в такси дарит желанные минуты спокойствия, и Саши, который может найти подход к самым разным пассажирам. Девушке угрожает серьзная опасность, и именно таксист может ей помочь.





«Кентавра» снял Кирилл Кемниц по сценарию Михаила Зубко. Продюсированием занимались Илья Найшуллер, Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов. Вместе с Борисовым в ленте снялись Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник.





Широкий прокат картины стартует 13 июля.



