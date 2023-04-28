Джеймс Ганн рассказал, каким должен быть идеальный претендент на роль Супермена

Режиссер и DC Studious ищут актера на главную роль в фильме «Супермен: Наследие».





По словам постановщика, поиски исполнителя роли продвигаются «сложно», но уже появились некоторые интересные претенденты. Ганн пояснил, что будущий Кларк Кент должен обладать «человечностью, присущей Супермену», и при этом должно быть ясно, что он — с другой планеты. Он назвал идеального претендента добрым и сострадательным (как и его персонаж), а также «тем, кого хочется обнять».





Согласно официальному логлайну, «Супермен: Наследие» представит историю молодого героя, пытающегося примирить две идентичности: криптонца Кал-Эла и воспитанного на Земле Кларка Кента. Персонажа описывают как воплощение правды, справедливости и американского образа жизни, ставящего на первое место доброту, которую окружающие считают устаревшей.





По информации ComicBook, блокбастер находится на самой ранней стадии разработки. Ганн полностью погрузится в процесс, когда простится с марвеловскими «Стражами Галактики» (финал трилогии дебютирует 5 мая). Он подчеркивает, что «Наследие» станет «истинным началом» киновселенной DC. Ее обновленная версия начнется с первой главы «Боги и монстры», включающей 10 фильмов и сериалов.





Фото: кадр из фильма Man of Steel



