Драма «Воланд» получила новое название и трейлер

В экспозицию «Жить дружно!» вошли эскизы, игровые куклы, декорации к мультфильмам, сообщили органи...
Студия Lionsgate опубликовала на ютьюбе трейлер фильма «Баллада о змеях и певчих птицах».
28 апреля в петербургском театре дебютирует новая постановка Георгия Цнобиладзе, сообщила пресс-служ...
В эфире популярного шоу артист рассказал, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день.
В экспозицию «Жить дружно!» вошли эскизы, игровые куклы, декорации к мультфильмам, сообщили органи...
Студия Lionsgate опубликовала на ютьюбе трейлер фильма «Баллада о змеях и певчих птицах».
28 апреля в петербургском театре дебютирует новая постановка Георгия Цнобиладзе, сообщила пресс-служ...
В эфире популярного шоу артист рассказал, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день.
Суд с участием колумбийской артистки состоится 20 ноября.
Об этом рассказал президент фестиваля Никита Михалков на закрытии смотра.
Премьера картины запланирована на ноябрь.
Режиссеры первых двух сезонов Антон Маслов и Дмитрий Грибанов заняты на других проектах.
Борисов заявил, что одобряет популяризацию космонавтики с помощью киноиндустрии, однако выступает пр...
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Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова продолжит исследовательскую ...
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В четверг, 27 апреля, прошел пятый исторический диктант.
Российский режиссер Карен Шахназаров удостоен награды «Золотой Георгий» 45-го Московского международ...
Режиссер Стивен Спилберг в интервью Time 100 рассказал, что остался в восторге от просмотра новой ча...
Елена Ямпольская отметила, что с Аллой Маниловой несколько лет работала в тесном взаимодействии.
Выступление состоялось в рамках XXII Московского Пасхального фестиваля.
Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
Замгендиректора, главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева расскажет о цифровизации с...
28.04.2023