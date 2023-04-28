Драма «Воланд» получила новое название и трейлер

28.04.2023

Драма «Воланд» получила новое название и трейлер
Роликом к фильму по роману Михаила Булгакова поделился в соцсетях «Кинопоиск».

Трейлер представил новое название фильма Михаила Локшина — «Мастер и Маргарита», сокращенно — МиМ. По словам продюсеров, после увиденного монтажа стало понятно, что центральное место в истории занимают отношения Мастера и Маргариты, говорится в телеграм-канале «Кинопоиска».

В ролике показали главных героев в исполнении Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, а также Воланда (Аугуст Диль), Геллу (Полина Ауг), Бегемота и других персонажей. 

Дата премьеры картины остается неизвестной. 


Фото: кадр из трейлера фильма «Мастер и Маргарита» (экс-«Воланд»)