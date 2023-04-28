ТЮЗ им. Брянцева представляет премьеру спектакля «Собаки»

Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева





Спектакль основан на повести Константина Сергиенко «До свиданья, овраг» (1979). Она рассказывает историю бродячих собак, сбивающихся в стаю, чтобы выжить. Стая живет по своим законам, которым все участники должны подчиняться. У каждого — своя боль от предательства человека. Одни жаждут мести, другие привыкли к бездомной жизни и потеряли веру, некоторые еще мечтают о своем человеке.«Главное, что это история о том, как всем сильно не хватает любви. История про верность и предательство, про доброту и надежду. А это темы, которые волнуют и детей, и взрослых», — отметил постановщик.В ролях — Татьяна Ткач, Борис Ивушин, Юлия Корж, Артемий Веселов, Анастасия Малахова и др.Следующие показы «Собак» пройдут 10 и 23 мая.