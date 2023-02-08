Вышел первый тизер CGI-хоррора Resident Evil: Death Island

08.02.2023

Вышел первый тизер CGI-хоррора Resident Evil: Death Island
Ролик по новой адаптации культовой игры «Обитель зла» представили на ютьюбе компании Capcom и Sony.

Death Island станет продолжением Vendetta. Фильм, созданный с помощью CGI-графики, представляет две сюжетные линии. В центре первой истории — агент Леон Кеннеди, выполняющий миссию по спасению доктора Антонио Тейлора и сталкивающийся на пути с таинственной женщиной. Другая история посвящена агенту Крису Редфилду и его расследованию зомби-вспышки, которое приводит к источнику заразы — острову Алькатрас.

Режиссером выступил Эйитиро Хасуми, уже работавший над франшизой в «Бесконечной тьме». Лента дебютирует летом.


Фото: кадр из трейлера Resident Evil: Death Island