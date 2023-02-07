Сарик Андреасян анонсировал съемки мультсериала «Манюня»





Российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о старте производства мультсериала «Манюня». Об этом Андреасян написал в своем Telegram-канале.



«Приступаем к производству мультсериала "Манюня"! Ждите в следующем году! Будет круто!», — написал Андреасян.



Ранее вышло три сезона сериала «Манюня» с Екатериной Темновой, Кариной Каграманян и Джульеттой Степанян и другими актерами.



Продюсерами сериала в жанре семейной комедии выступили Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян и Армен Марутян.









Фото: кадр из сериала «Манюня»