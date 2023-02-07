В 2023 году на нацпроект «Культура» выделят 54 млрд рублей

Средства на реализацию национального проекта направят из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.





По ее словам, уровень кассового исполнения нацпроекта «Культура» является одним из самых высоких. В минувшем году он составил 99,9%.





В секретариате вице-премьера также привели слова главы Минкультуры Ольги Любимовой о планах в рамках нацпроекта на 2023 год. В разных регионах предполагается построить и провести капремонт 242 ДК, направить в отдаленные селения 54 автоклуба, открыть 218 модельных библиотек и 73 виртуальных концертных зала, оснастить 52 театра и 316 музеев, отремонтировать 82 музея, поставить новые инструменты и оборудование в 313 ДШИ. В планах значится и проведение Фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, по итогам которого вручат 20 грантов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ