В Сысерти «Чебурашка» доступен для неслышащих и незрячих посетителей

В Третьяковской галерее открылась выставка «Великой княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли...
Американская рок-группа Panic! At The Disco объявила о закрытии проекта. Заявление опубликовал единс...
Голливудский актер Уилл Смит получил первую роль в кино после скандала на вручении «Оскара», когда а...
Народный артист СССР Юрий Башмет награжден почетной грамотой президента России. Документ опубликован...
С выставки в Москве изъяли картину российского художника, члена творческой группы «Митьки» Дмитрия Ш...
В Третьяковской галерее открылась выставка «Великой княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли...
Американская рок-группа Panic! At The Disco объявила о закрытии проекта. Заявление опубликовал единс...
Голливудский актер Уилл Смит получил первую роль в кино после скандала на вручении «Оскара», когда а...
Народный артист СССР Юрий Башмет награжден почетной грамотой президента России. Документ опубликован...
С выставки в Москве изъяли картину российского художника, члена творческой группы «Митьки» Дмитрия Ш...
Российского кинорежиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, он продолжает лечение дома. Об этом...
Во Владимире скончался заслуженный артист РСФСР Александр Чубченко. Артист умер на 83-м году жизни, ...
Художественного руководителя Московского цирка Никулина Максима Никулина просят проверить на иностра...
Минкультуры России подготовило проект закона, который позволит создать Государственный реестр национ...
Короткометражный документальный фильм «Выход» (Haulout) из Якутии вошел в список номинантов на преми...
Фантастическая экшн-комедия «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once) Дэна Квана и Дэн...
Государственный музей Востока представит персональную выставку современного иранского художника Хаса...
В России могут принять новые законы для воздействия на артистов и деятелей культуры, оскорбляющих ст...
Третьяковская галерея проведет серию кинопоказов в честь 175-летия со дня рождения художника Василия...
Сценарист, писатель и легкоатлет скончался 23 января, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. ...
Норвежский режиссер Томми Виркола подтвердил The Wrap план создать сиквел своего фильма 2022 года ...
В «Киномире» в Двуреченске (Сысертский городской округ) семейную комедию покажут с тифлокомментир...
Опубликован список участников Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ, включающег...
Киномарафон фильмов с участием актера, поэта и барда пройдет на телеканале «Мосфильм. Золотая колл...
24.01.2023