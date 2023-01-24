В Сысерти «Чебурашка» доступен для неслышащих и незрячих посетителей

В «Киномире» в Двуреченске (Сысертский городской округ) семейную комедию покажут с тифлокомментированием двух видов, сообщается на официальной странице администрации округа во «ВКонтакте».





25 января состоится сеанс, доступный для неслышащих зрителей. Фильм будет транслироваться с открытым тифлокомментированием — с бегущей строкой внизу экрана, куда будут выводить диалоги персонажей и обозначение музыки. Сеанс могут посетить и слышащие зрители. Отмечается, что в таком формате «Чебурашку» покажут даже для одного зрителя.





Также кинотеатр объявил о проведении сеансов со скрытым тифлокомментированием для незрячих людей. Оборудование выдается бесплатно.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»