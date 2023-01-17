Джеймс Ганн раскрыл характер Адама Уорлока из «Стражей Галактики 3»

Режиссер рассказал Empire новые детали о важном персонаже заключительной части трилогии Guardians of the Galaxy.





Впервые герой появился во второй части, где получил единственную задачу — обнаружить и обезвредить Звездного лорда и его команду. В следующем фильме Адам Уорлок получит новую возможность выполнить поручение.





Ганн пояснил, что представленный герой — лишь «младенческая форма Уорлока, только вышедшего из кокона». По сути, он является ребенком, плохо разбирающимся в жизни, уточнил постановщик.





В роли персонажа предстал Уилл Поултер («Мы — Миллеры»). Ганн отметил, что искал молодого актера, который может играть и драматические и комедийные роли. Он не исключил, что у Уорлока может быть большое будущее в киновселенной Marvel.





Guardians of the Galaxy 3 станут последним фильмом Ганна для «Марвел». Далее он сосредоточится на работе во главе DC Studios, где вместе с продюсером и соруководителем Питером Сафраном будет создавать обновленную киновселенную «Диси». Также в триквеле «Стражей» к роли Дракса в последний раз вернется Дейв Батиста.





Фото: кадр из трейлера фильма «Стражи Галактики 3»