Теннисистка Мария Шарапова снялась в документальном сериале Netflix

Новый проект стриминга посвящен лучшим теннисистам мира, сообщила «Культуромания».





О своем участии в документалке российская спортсменка рассказала в соцсетях. По словам Шараповой, ей действительно понравилось сниматься. При этом она отметила свое удивление по этому поводу.





Ранее теннисистка опубликовала фотографию с коллегой по корту Джоном Макинроем, который тоже снялся в шоу.





Мария Шарапова известна как экс первая ракетка мира, одна из десяти обладательниц «карьерного шлема» (в разные годы выиграла все турниры Большого шлема), а также одна из ведущих спортсменов мира по заработкам на рекламных контрактах. В 2020 году она завершила карьеру в теннисе, а в 2022-м — родила первенца Теодора.



