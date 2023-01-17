Теннисистка Мария Шарапова снялась в документальном сериале Netflix

17.01.2023

Теннисистка Мария Шарапова снялась в документальном сериале Netflix
Новый проект стриминга посвящен лучшим теннисистам мира, сообщила «Культуромания».

О своем участии в документалке российская спортсменка рассказала в соцсетях. По словам Шараповой, ей действительно понравилось сниматься. При этом она отметила свое удивление по этому поводу.

Ранее теннисистка опубликовала фотографию с коллегой по корту Джоном Макинроем, который тоже снялся в шоу.

Мария Шарапова известна как экс первая ракетка мира, одна из десяти обладательниц «карьерного шлема» (в разные годы выиграла все турниры Большого шлема), а также одна из ведущих спортсменов мира по заработкам на рекламных контрактах. В 2020 году она завершила карьеру в теннисе, а в 2022-м — родила первенца Теодора. 

Фото: si.robi. flickr.com, CC BY-SA 2.0