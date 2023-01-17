Теннисистка Мария Шарапова снялась в документальном сериале Netflix

Психологический детектив Флюзы Фархшатовой будет доступен на KION, сообщила пресс-служба онлайн-ки...
18 января исполнится 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27-го будет отмечаться 79-летие Лен...
Список актеров, снимающихся в российских фильмах и сериалах и «обреченных стать суперзвездами», сост...
Автор исследований на космические темы Марк Уиттингтон сравнил кинокартину РФ, частично снятую на МК...
Психологический детектив Флюзы Фархшатовой будет доступен на KION, сообщила пресс-служба онлайн-ки...
18 января исполнится 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27-го будет отмечаться 79-летие Лен...
Список актеров, снимающихся в российских фильмах и сериалах и «обреченных стать суперзвездами», сост...
Автор исследований на космические темы Марк Уиттингтон сравнил кинокартину РФ, частично снятую на МК...
Студия Lucasfilm опубликовала на официальном YouTube-канале Star Wars ролик по грядущему сезону. ...
Певец исполнит партии в «Аттиле» и «Сицилийской вечерне», сообщила пресс-служба петербургского театр...
Экспозиция «Великий физик. Великий гражданин» стартует в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина», соо...
Гастроли московского театра в Северной столице состоятся с 24 по 26 марта, сообщает ТАСС. ...
О продолжении фэнтези-проекта онлайн-кинотеатра «Иви» сообщил «Кинопоиск» на своей странице во «ВК...
К участию в конкурсе приглашают начинающих российских режиссеров и сценаристов, сообщила пресс-слу...
Создание группы стало одним из направлений работы театра по поддержке молодых артистов, сообщила пре...
Залпы дадут из 12 пушек и фейерверочных установок, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-сл...
Продолжение истории друзей Кахи и Серго дебютирует весной. Ролик по фильму опубликован на YouTube-ка...
Рейтинг адаптации The Last of Us после выхода дебютного эпизода составил 96% на Rotten Tomatoes , ...
16 января организаторы объявили прием заявок на участие в молодежном фестивале, который пройдет на У...
Научно-фантастическая лента во главе с Мишель Йео получила награду «Выбор критиков» как лучший фил...
В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК». ...
Проект Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ, подвел итоги боле...
17.01.2023