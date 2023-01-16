«Чебурашка» остался вне конкуренции по итогам сборов уикенда в России и СНГ

«Чебурашка» остался вне конкуренции по итогам сборов уикенда в России и СНГ

16.01.2023

В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК».