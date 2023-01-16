«Чебурашка» остался вне конкуренции по итогам сборов уикенда в России и СНГ

Звезда итальянского кинематографа скончалась в возрасте 95 лет, сообщила La Repubblica. ...
Научно-фантастическая лента во главе с Мишель Йео получила награду «Выбор критиков» как лучший фил...
В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК». ...
Проект Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ, подвел итоги боле...
Церемония состоится 19 января на Верийском кладбище. Об этом сообщил его продюсер Рати Абзианидзе, п...
Звезда итальянского кинематографа скончалась в возрасте 95 лет, сообщила La Repubblica. ...
Научно-фантастическая лента во главе с Мишель Йео получила награду «Выбор критиков» как лучший фил...
В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК». ...
Проект Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ, подвел итоги боле...
Церемония состоится 19 января на Верийском кладбище. Об этом сообщил его продюсер Рати Абзианидзе, п...
На стриминге появилась первая серия постапокалиптического шоу «Одни из нас», представляющего собой...
Решение о переносе места прощания с народной артисткой СССР приняла ее семья, говорится на сайте мос...
Народная артистка СССР скончалась после продолжительной болезни, сообщил ТАСС директор «Ленкома» М...
Спектакль дадут 14 января на сцене Мариинского-2 в Петербурге, сообщила пресс-служба учреждения. ...
Проект с подзаголовком «Здравый ум» выйдет на стриминге Spotify, сообщил портал IGN.
Продолжение проекта «Вышитая карта России» обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чув...
Итоги программы за минувший год и праздничные дни подвело минкультуры и туризма Московской области, ...
Полнометражное продолжение детективного сериала с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix ...
Исполнитель одной из главных ролей в ленте Дмитрия Дьяченко рассказал «ФАН» о работе над ролью сад...
Домашние сборы семейной комедии Дмитрия Дьяченко превысили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил «БК» со ...
Финальные гастроли одной из самых успешных независимых групп в индустрии пройдут в 2023-2024 годах...
Главные роли в фильме исполнили Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. Ролик доступен на youtube-канале...
Певица Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет. О смерти артистки сообщается в заявлении ...
Всероссийское мероприятие состоится в музее-усадьбе «Ивановка» Тамбовской области к 150-летию комп...
Премьера сериала состоится одновременно на НТВ и Premier. В онлайн-кинотеатре появятся сразу все с...
16.01.2023