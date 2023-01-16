«Чебурашка» остался вне конкуренции по итогам сборов уикенда в России и СНГ

В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК».





По предварительным данным, за второй полноценный уикенд фильм Дмитрия Дьяченко заработал 825 млн рублей. Общий бокс-офис оформился в исторический для отечественного проката рекорд, состав 4,1 млрд рублей. Также «Чебурашка» приблизился к максимуму «Аватара» по числу проданных билетов. На сегодня реализовано 12,8 млн билетов.





На втором месте по итогам уикенда оказался экшн «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи. Он собрал 202 млн рублей, что почти на 30% меньше сборов его предыдущего релиза «Гнев человеческий».





Тройку лидеров замкнул «Аватар: Путь воды», который показывают в кинотеатрах в рамках предсеансного обслуживания. По данным «БК», фильм Джеймса Кэмерона собрал около 190 млн рублей. Издание привело примерный результат сиквела «Аватара», поскольку его показы проводятся неофициально.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»