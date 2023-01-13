Умерла единственная дочь Элвиса и Присциллы Пресли

Певица Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет. О смерти артистки сообщается в заявлении ее матери.





Пресли скончалась 12 января в результате остановки сердца, уточняют «Невские новости» . Медики пытались спасти ее, однако она умерла в больнице, куда была экстренно доставлена.





Лиза Мари Пресли выпустила три альбома, первый из которых вышел в 2003 году. Также она занималась благотворительностью, в том числе во главе фонда имени ее отца, который помогает бездомным семьям. У женщины осталось три дочери, в том числе несовершеннолетние близнецы.





Накануне скончалась немецкая супермодель 1990-х Татьяна Патитц, боровшаяся с онкологией. Ей было 56 лет. 10 января не стало влиятельного британского гитариста Джеффа Бека, который умер в 78 лет.





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