Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Тони Старка в двух фильмах

29.12.2022
О возможном возвращении актера к образу Железного человека в киновселенной Marvel сообщил в соцсетях инсайдер MyTimeToShineHello.
По его информации, персонаж может появиться в мини-сериале «Секретное вторжение», который сосредоточится на бывшем начальнике агентства «Щ.И.Т.» Нике Фьюри и его союзнике из скруллов Талосе. Также камео с Тони Старком может войти в «Войны брони», главным героем которых станет Воитель в исполнении Дона Чидла.
Студия и актер официально не подтверждали переговоры и не комментировали сообщение.
Впервые Дауни сыграл Железного человека в одноименном фильме 2008 года, за которым последовали два сиквела. Также герой появлялся в экшнах о Мстителях, Человеке-пауке и других проектах киновселенной.
Ранее инсайдер рассказал о переговорах Бена Аффлека со студией «Марвел» о возможном участии в будущих кинокартинах. По его словам, актер может сыграть врага Тора — предпринимателя Дарио Аггера aka Минотавра.
Фото: кадр из фильма Iron Man