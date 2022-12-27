Критики назвали Филиппа Янковского лучшим актером сериалов 2022 года

27.12.2022

Критики назвали Филиппа Янковского лучшим актером сериалов 2022 года
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-каналов, проведенного изданием «Вокруг ТВ».

Пять собеседников поставили Филиппа Янковского на первое место, еще один указал его среди лучших. Они выделили несколько сериалов с его участием: «Монастырь», «Карамора», «Приход».

Второе место критики присудили «реально большому актеру» Александру Петрову, а лучшим проектом с его участием они назвали драму «Надвое». 

Тройку лидеров замкнул Данила Козловский. Эксперты указали на его совершенно разные образы в проектах «Надвое» Валерия Тодоровского и «Люся» Ивана И. Твердовского.

Фото: кадр из сериала «Монастырь»