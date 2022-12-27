Рождественская песня Мэрайи Кэри стала самой прослушиваемой на Spotify

Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет Vulture.





За сутки 24 декабря композицию включили более 21,3 млн раз, что стало новым максимумом для однодневного прослушивания. Ранее рекорд принадлежал Easy on Me Адель, который в течение одних суток прослушали 19,8 раза.





Мэрайя Кери выпустила сингл в 1994 году в составе своего четвертого студийного и первого праздничного альбома Merry Christmas. Сингл и пластинка считаются одними из самых коммерчески успешных рождественских релизов в мире. Альбом состоится из авторских композиций и каверов популярных рождественских песен.

Авторами слов и музыки All I Want выступили исполнительница и композитор и продюсер Уолтер Афанасьефф, уроженец семьи русских эмигрантов в Бразилии. Четыре последних года песня лидирует в декабрьском чарте Billboard Hot 100.





Фото: Pixabay