Приквел «Ведьмака» стал еще большим провалом Netflix, чем ожидалось

Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» заработал низкие рейтинги среди критиков и в особенности — среди зрителей.





Четырехсерийное шоу стартовало 25 декабря. Оно рассказывает о сопряжении сфер — масштабном катаклизме, произошедшем за 1500 лет до основного сюжета «Ведьмака». Из-за него многие миры перемешались. На Континенте появились монстры и другие существа, а также охотники-мутанты на них — ведьмаки.





На момент написания заметки рейтинг проекта на Rotten Tomatoes у критиков составил 38%, у зрителей — 9%. На Metacritic у экспертов — 47, у зрителей — 0,5 из 10. На портале IMDb шоу набрало 4 из 10 баллов, на «Кинопоиске» — 3,3 из 10.





Зрители указали на общее низкое качество проекта, которое включает плохую графику, слабый сценарий и убогие диалоги, спорный кастинг. Комментаторы потребовали, чтобы «Нетфликс» прекратил издеваться над фанатами вселенной оригинального книжного цикла «Ведьмак» Анджея Сапковского. Стриминг пока не комментировал ситуацию.





Фото: кадр из сериала The Witcher: Blood Origin