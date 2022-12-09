Анимационная лента «Пиноккио Гильермо дель Торо» вышла на Netflix

Онлайн-премьера полнометражного фильма оскароносного мексиканского постановщика и его напарника, режиссера-мультипликатора Марка Густафсона состоялась 9 декабря.





Музыкальное темное фэнтези основано на сказке Карло Коллоди. Действие переносится в фашистскую Италию 1930-х годов. В центре мрачной версии истории оказывается ожившая деревянная кукла, мечтающая стать настоящим мальчиком. Главных героев озвучили Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор и др.





Мультфильм Дель Торо и Густафсона вышел в один год с «Пиноккио» Роберта Земекиса, который стал киноадаптацией диснеевского мультфильма 1940 года. Последний проект с Томом Хэнксом в роли Джепетто получил нелестные отзывы критиков, назвавших его очередным бездушным ремейком. В отличие от конкурента, «Пиноккио» Дель Торо эксперты оценили положительно.



