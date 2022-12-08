Антонио Бандерас рассказал о возвращении «Шрека 5»

Пятая часть мультфильма об огре и его друзьях все-таки может состояться. Об этом актер сообщил на Red Sea Film, пишет Deadline.





На премьере спин-оффа и приквела «Шрека» под названием «Кот в сапогах 2: Последнее желание» Антонио Бандерас отметил, что вернется к роли Кота в сапогах. Актер провел с ним 20 лет, впервые примерив образ на Бродвее. Также он озвучил сказочного персонажа в пяти мультфильмах франшизы анимационной студии DreamWorks (входит в NBCUniversal Media).





«И будет, скорее всего, еще один [фильм]. Скорее всего, "Шрек" возвращается», — сказал Бандерас.





Первый мультфильм серии дебютировал в 2001 году. История об огре Шреке, принцессе Фионе и говорящем Осле понравилась зрителям и критикам. Она получила три продолжения и два приквела-спин-оффа о Коте в сапогах. «Шрека 5» планировали выпустить в 2019 году, однако проект был отложен.





Фото: кадр из «Шрека третьего»