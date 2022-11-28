В понедельник пройдет церемония награждения лауреатов премии «Музыкальное сердце театра»

28.11.2022

В понедельник пройдет церемония награждения лауреатов премии «Музыкальное сердце театра»

Станут известны победители в 18 конкурсных номинациях, а также будут вручены специальные премии и приз зрительских симпатий.

Ведущий церемонии — актер Александр Олешко. В программе вечера — выступления известных артистов мюзиклов и выдающихся музыкантов.

Трансляция церемонии состоится на официальной странице сообщества «ВКонтакте» https://vk.com/musicalheartru.

Фото: Pixabay 