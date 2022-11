Стриминг Apple TV+ снимет документальный фильм о Рианне

Певица подписала многомиллионный контракт с сервисом на создание ленты, сообщила газета Daily Mail.





Документалка расскажет о творческом пути Рианны и о том, как устроена ее сегодняшняя жизнь. Главными темами фильма станут ее возвращение на сцену после перерыва, а также подготовка к выступлению на «Супербоуле». Материал планируют записывать на репетициях артистки.





«Если я готова отвлечься от своего ребенка, то только ради чего-то особенного», — подчеркнула она.





Собеседники издания в музыкальной индустрии отметили, что Apple «заплатила миллионы» певице, поскольку она очень интересна аудитории. Кроме того, артистка является «огромной силой, с которой нужно считаться» в музыке, добавили они.





Дата релиза фильма пока не сообщается.





Ранее исполнительница впервые за несколько лет представила сингл Lift Me Up, который прозвучал в сиквеле «Черной пантеры».





Фото: кадр из Valerian and the City of a Thousand Planets