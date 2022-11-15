Вышел трейлер нового «Супер Майка» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек

15.11.2022

Вышел трейлер нового «Супер Майка» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros.

Прогорев на коммерческой сделке, Майк Лейн aka Супер Майк работает барменом во Флориде, где знакомится с состоятельной светской львицей. Когда они обсуждают безрадостное настоящее, планы и мечты, экс-стриптизер показывает, чем на самом деле хочет заниматься. Впечатлившаяся женщина предлагает ему поставить хореографическое шоу на сцене лондонского театра, при этом у нее — свои интересы.

«Люди оцепенели и потеряли связи. Мы разбудим их волной невероятной страсти, которую они никогда не испытывали», — говорит таинственная героиня.

Ранее исполнитель главной роли отмечал, что новый «Супер Майк» похож на «Красотку» с Джулией Робертс.

Драмеди снял режиссер оригинальной ленты 2012 года Стивен Содерберг. Сценарий написал Рид Каролин, работавший над предыдущими частями. Продюсер и постановщик второго фильма Грегори Джейкобс занимался продюсированием триквела. К роли стриптизера на пенсии вернулся Ченнинг Татум, а новую героиню сыграла Сальма Хайек. 

Мировая премьера музыкальной драмеди назначена на 10 февраля. Выйдет ли фильм в России, неизвестно.


Фото: кадр из трейлера Magic Mike’s Last Dance