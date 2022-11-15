Вышел трейлер нового «Супер Майка» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек
Вышел трейлер нового «Супер Майка» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек
15.11.2022
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros.
Прогорев на коммерческой сделке, Майк Лейн aka Супер Майк работает барменом во Флориде, где знакомится с состоятельной светской львицей. Когда они обсуждают безрадостное настоящее, планы и мечты, экс-стриптизер показывает, чем на самом деле хочет заниматься. Впечатлившаяся женщина предлагает ему поставить хореографическое шоу на сцене лондонского театра, при этом у нее — свои интересы.
«Люди оцепенели и потеряли связи. Мы разбудим их волной невероятной страсти, которую они никогда не испытывали», — говорит таинственная героиня.
Ранее исполнитель главной роли отмечал, что новый «Супер Майк» похож на «Красотку» с Джулией Робертс.
Драмеди снял режиссер оригинальной ленты 2012 года Стивен Содерберг. Сценарий написал Рид Каролин, работавший над предыдущими частями. Продюсер и постановщик второго фильма Грегори Джейкобс занимался продюсированием триквела. К роли стриптизера на пенсии вернулся Ченнинг Татум, а новую героиню сыграла Сальма Хайек.
Мировая премьера музыкальной драмеди назначена на 10 февраля. Выйдет ли фильм в России, неизвестно.