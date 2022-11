Вышел трейлер нового мультфильма по вселенной Шрека «Последнее желание»

Ролик по продолжению «Кота в сапогах» появился на официальном ютьюб-канале Universal Pictures.

Полнометражная лента стала сиквелом спин-оффа основной серии об огре Шреке с Котом в сапогах в главной роли, а также первым с 2011 года проектом Dreamworks по анимационной вселенной, основанной на рассказе Уильяма Стейга 1990 года.

Сюжет строится вокруг Рыжего убийцы, растратившего все свои жизни и похоронившего сапоги и шпагу. Он впадает в уныние и отправляется доживать свои дни в приюте, однако вскоре решает найти мифическую звезду желаний, чтобы восстановить утраченные из-за неоправданного риска жизни. Герой с трудом смиряется с единственной жизнью и обращается за помощью к бывшей сопернице и подруге Кисе Мягколапке, а также берет в спутники веселого дворнягу Перро. В пути они встречают конкурентов, которые тоже охотятся за звездой: Златовласку с топором, преступную группировку Три медведя и др.

Главные роли озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен и др. «Кот в сапогах 2» выйдет в кинотеатральный прокат 21 декабря.

Фото: кадр из трейлера Puss In Boots: The Last Wish