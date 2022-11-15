Британская группа Blur объявила о воссоединении после 7 лет молчания

В планах музыкантов значится концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в следующем году, сообщил Stereogum.





Стадионное выступление назначили на июнь 2023-го. Музыканты планировали воссоединиться в предыдущие годы, но в планы вмешалась пандемия, поэтому реюнион отложили, рассказал ударник брит-поп-группы Дейв Раунтри.





Пока у коллектива нет задумок по поводу выпуска новых пластинок. По словам басиста Алекса Джеймса, работа с фронтменом Blur Деймоном Албарном отличается тем, что неизвестно, как и когда она закончится. Так, концерт на «Уэмбли» может оказаться последним для коллектива, а может привести к созданию нового альбома. В незнании финала работы «отчасти и есть веселье», подчеркнул гитарист.





Blur основана в 1988 году в столице Соединенного Королевства. Первый распад группы произошел в 2003 году. После чего музыканты вновь собрались в 2008-м и выпустили новый сборник в 2015-м. На сегодня в их совместной дискографии значатся восемь пластинок.





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