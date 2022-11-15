Звезда ленты «Дьявол носит Prada» раскритиковала «сильных героинь» в кино

15.11.2022

Звезда ленты «Дьявол носит Prada» раскритиковала «сильных героинь» в кино
Британская актриса Эмили Блант в беседе The Telegraph высказалась о тренде на изображение сильных женских персонажей в фильмах.

По ее признанию, подобные образы ей не нравятся, а предложения сыграть их не интересны. Она призналась, что испытывают ужас, когда берет новый сценарий и видит в нем слова «сильная героиня». По ее мнению, такие персонажи обычно представлены как очень стойкие и жесткие — и в поведении, и в общении. 

«Мне просто скучно», — пояснила актриса.

Блант добавила, что ее новый образ в сериале «Англичанка» более интересен — героиня невинна, но не наивна, благодаря чему другим людям приходится с ней считаться. 

Шоу дебютировало в ВВС в начале ноября.

Фото: кадр из «Дьявол носит Prada»