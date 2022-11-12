Картины Федота Сычкова привезут из Мордовии в Санкт-Петербург

12.11.2022
В Русском музее представят полотна из Музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Выставку певца деревенской жизни планируют провести в рамках обмена между учреждениями Петербурга и Саранска в конце 2023 года — начале 2024-го.
С инициативой выставить Сычкова в ГРМ, а Куинджи или Айвазовского в Музее Эрьзи выступило руководство Русского музея. По словам директора саранского музея Людмилы Нарбековой, в ГРМ назвали работы Сычкова «искренними, радостными и добрыми», чего сегодня не хватает.
«Людям нужен заряд оптимизма, настоящей народности — это Сычков!» — сказала она.
Федот Сычков (1870-1958) — уроженец Пензенской губернии (ныне его родное село входит в состав Мордовии), выходец из бедной крестьянской семьи. Проявил талант в рисовании в земской школе. Работал в иконописной мастерской, писал фрески в церквях, делал портреты односельчан. При поддержке генерала Арапова переехал в Петербург, где окончил рисовальную школу ОПХ и училище при Академии художеств. Своим учителем считал Репина. В основном писал бытовые сюжеты крестьянской деревенской жизни, портреты детей и молодежи, а также пейзажи.