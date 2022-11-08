Хит Netflix о серийном убийце Джеффри Дамере станет антологией о маньяках

08.11.2022

Хит Netflix о серийном убийце Джеффри Дамере станет антологией о маньяках
Стриминг продлил ставшее популярным шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» сразу на второй и третий сезоны, сообщила пресс-служба сервиса.

Разработкой новых частей займутся шоураннеры The Jeffrey Dahmer Story Райан Мерфи и Иэн Бреннан. В новых эпизодах они расскажут о новых «монстрах, повлиявших на общество». 

Продление оригинального проекта в «Нетфликсе» связали с его особым успехом среди зрителей. «Монстр» оказался одним из самых просматриваемых англоязычных шоу стриминга за всю его историю.

Дебютный сезон вышел в конце сентября. Он посвящен американцу Джеффри Дамеру, которого сыграл Эван Питерс. За 13 лет он убил 17 подростков и молодых мужчин. Ранее исполнитель главной роли сказал Райану Мерфи, с которым сотрудничал в трех проектах, что в следующий раз хотел бы сыграть «кого-то нормального».

Фото: кадр из The Jeffrey Dahmer Story