Гнесинка запустит собственный музыкальный лейбл «Дом Гнесиных»

Проект РАМ им. Гнесиных сосредоточится на поддержке своих студентов и молодых талантов, говорится в сообщении на сайте вуза.





«Дом Гнесиных» откроется в ноябре в рамках программы «Приоритет 2030». Он будет работать со студентами по трем направлениям: академическая, народная и эстрадно-джазовая музыка. Также на студии будут проходить практику обучающиеся по направлению музыкального менеджмента — они будут работать с начинающими исполнителями.





«Мы хотим собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла», — сказала основательница «Дома Гнесиных» Дарья Родионова.





Работа стартует с составления каталога, а с началом 2023 года она расширится — появятся возможности для производства, в том числе клипов.





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