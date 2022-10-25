Актриса Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова из Театра Табакова

25.10.2022

Актриса Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова из Театра Табакова

Актриса Анна Чиповская теперь будет играть на сцене МХТ имени Антона Чехова. Об этом говорится в Telegram-канале театра.

«27 октября впервые роль Роксаны в спектакле Егора Перегудова „Сирано де Бержерак“ исполнит Аня Чиповская. Актриса будет играть эту роль в составе с Паулиной Андреевой», — указывается в аккаунте учреждения.

В конце мая Чиповская заявила, что уходит из Московского театра Олега Табакова «по личным причинам». 

Российские зрители могли видеть Чиповскую в разных отечественных фильмах и сериалах, таких как «Ёлки 2», «Всё началось в Харбине», «Оттепель», и др.

Год назад МХТ им. Чехова возглавил Константин Хабенский. Режиссер и актер сменил на посту Сергея Женовача, занимавшего эту должность с 2018 года.

Фото: скриншот