Актер, сыгравший Волан-де-Морта, встал на защиту Джоан Роулинг

Арт-директором проекта выступила известная джазовая певица Мариам Мерабова. ...
Актеры возглавят каст новой кинокартины The Island польского режиссера Павла Павликовского, сообщи...
К съемкам второго сезона приквела «Игры престолов» планируют приступить в начале 2023 года, сообщил ...
Британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта, встал на сторону писательницы Джоан ...
30 октября на сцене Московского Художественного театра состоится показ благотворительной постановк...
Арт-директором проекта выступила известная джазовая певица Мариам Мерабова. ...
Актеры возглавят каст новой кинокартины The Island польского режиссера Павла Павликовского, сообщи...
К съемкам второго сезона приквела «Игры престолов» планируют приступить в начале 2023 года, сообщил ...
Британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта, встал на сторону писательницы Джоан ...
30 октября на сцене Московского Художественного театра состоится показ благотворительной постановк...
Сериал дебютирует в онлайн-кинотеатре Kion на следующей неделе, сообщили в пресс-службе платформы....
Голливудский актер Генри Кавилл официально сообщил, что возвращается к роли Супермена. Об ...
Студия озвучки Red Head Sound опубликовала в интернете первый трейлер фантастического...
Французская певица Мирей Матье в первый раз в своей карьере провела концерт в Софии. Зал Националь...
Американская сеть HBO заявила, что фанатам «Игры престолов» следует ожидать еще 5 сериа...
Стриминговый сервис Netflix продемонстрировал полноценный трейлер мистического сериала «1899». Его п...
Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по картинам «Достучаться до небес» и «Бесславн...
Певец Сергей Галанин и его группа «СерьГа» продемонстрировали клип на песню о судьбе Донбасса «Будем...
Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) будет проходить в Суздале Владимирской обла...
Премьера спектакля, который повествует о судьбе писателя Петра Ершова, пройдет в декабре в То...
Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере детектива «Решение уйти» Пак Чхан-ука, получившего приз жю...
В Луганской Народной Республике планируются съемки сериала по роману Захара Прилепина «Ополченский...
Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило профессиональный стандарт «Специалист по библиот...
С 23 по 26 ноября 2022 года в Красноярском крае пройдет Фестиваль профессиональных оркестров национа...
25.10.2022