Актер, сыгравший Волан-де-Морта, встал на защиту Джоан Роулинг

25.10.2022

Актер, сыгравший Волан-де-Морта, встал на защиту Джоан Роулинг

Британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта, встал на сторону писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает Telegraph. 

Как пишет РБК, ранее создательницу «Гарри Поттера» начали критиковать за ее слова о трансгендерных людях. Как считает Файнс, эти обвинения не имеют под собой основания.

«Это просто обычная женщина, которая говорит: «Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность говорить, что я женщина», — сказал актер.

Файнс добавил, что Роулинг имеет полное право на свое мнение и его выражение. 

На протяжении последних лет Роулинг пытались «отменить» из-за ее высказываний о трансгендерных людях. Писательницу, помимо того, неоднократно обвиняли в трансофобии. 

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