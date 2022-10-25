Актер, сыгравший Волан-де-Морта, встал на защиту Джоан Роулинг

Как пишет РБК, ранее создательницу «Гарри Поттера» начали критиковать за ее слова о трансгендерных людях. Как считает Файнс, эти обвинения не имеют под собой основания.





«Это просто обычная женщина, которая говорит: «Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность говорить, что я женщина», — сказал актер.





Файнс добавил, что Роулинг имеет полное право на свое мнение и его выражение.





На протяжении последних лет Роулинг пытались «отменить» из-за ее высказываний о трансгендерных людях. Писательницу, помимо того, неоднократно обвиняли в трансофобии.





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