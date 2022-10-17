Юрий Грымов обвинил американские компании в разрушении российского проката

17.10.2022
Худрук театра «Модерн» и режиссер раскрыл причины разрушения российского кинематографа в интервью «Газете.Ru».
По его словам, когда-то отечественным кинематографистам навязали комплекс неполноценности, назвав плохим советское кино. До сих пор студенты-режиссеры хотят снимать в Голливуде, хотя не знают особенностей этой системы.
Режиссер удивляется разговорам о том, что в России надо снимать как в США. Он напомнил, что в Японии, Южной Корее, Китае создают фильмы в аутентичном стиле, однако РФ почему-то предлагают учиться у США.
«Вот поэтому кинематограф и разрушен, — подчеркнул собеседник газеты.
Несмотря на снижение себестоимости фильмов, о котором мечтал Андрей Тарковский, в стране наблюдается разрушение системы проката. Его «убили в основном американские компании», добавил Грымов.
Также он заявил о своем разочаровании в кино, особенно российском из-за исчезновения в нем понятия автор. С этим же режиссер связал снижение посещаемости кинотеатров и ее сохранение на высоком уровне в театрах.
Фото: Pixabay