Юрий Грымов обвинил американские компании в разрушении российского проката

17.10.2022

Юрий Грымов обвинил американские компании в разрушении российского проката
Худрук театра «Модерн» и режиссер раскрыл причины разрушения российского кинематографа в интервью «Газете.Ru».

По его словам, когда-то отечественным кинематографистам навязали комплекс неполноценности, назвав плохим советское кино. До сих пор студенты-режиссеры хотят снимать в Голливуде, хотя не знают особенностей этой системы. 

Режиссер удивляется разговорам о том, что в России надо снимать как в США. Он напомнил, что в Японии, Южной Корее, Китае создают фильмы в аутентичном стиле, однако РФ почему-то предлагают учиться у США. 

«Вот поэтому кинематограф и разрушен, — подчеркнул собеседник газеты.

Несмотря на снижение себестоимости фильмов, о котором мечтал Андрей Тарковский, в стране наблюдается разрушение системы проката. Его «убили в основном американские компании», добавил Грымов.

Также он заявил о своем разочаровании в кино, особенно российском из-за исчезновения в нем понятия автор. С этим же режиссер связал снижение посещаемости кинотеатров и ее сохранение на высоком уровне в театрах. 

Фото: Pixabay