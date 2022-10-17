Ремейк «Белоснежки» представит обновленную версию сказки

17.10.2022

Ремейк «Белоснежки» представит обновленную версию сказки
О нововведениях в фильме в интервью Vanity Fair рассказала исполнительница главной роли Рэйчел Зеглер.

По ее словам, история выйдет за пределы классического тропа «дева в беде», согласно которому принцесса ждет появления принца-спасителя. Фильм представит Белоснежку в новом свете. 

Зеглер напомнила, что оригинальный диснеевский мультфильм дебютировал более 80 лет назад. Современная игровая версия расскажет о молодой женщине «со свежим взглядом», который предполагает, что главная героиня не будет смиренно дожидаться принца, пояснила она.

Музыкальная фэнтези-лента выйдет на экраны в 2024 году. Вместе с Рэйчел Зеглер в ней сыграют Галь Гадот, Мартин Клеббэ и др. Постановщиком выступает Марк Уэбб. Сценарий разрабатывают Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон. 

Фото: Pixabay