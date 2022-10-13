Павел Майков назвал «Бригаду» преступлением против России с его участием

Спустя 20 лет со съемок в культовом криминальном сериале исполнитель роли Пчелы пожалел об участии в проекте. Об этом он заявил «Экспресс-газете».





По признанию актера, он не смог полюбить своего персонажа из «Бригады», как и других бандитов, поскольку его отличает другая жизненная позиция: «не навреди, не убий, не укради». Майков назвал Пчелу своим антиподом, а также подчеркнул, что главное — не деньги, а выбор. При этом актер признал, что благодаря сериалу он сейчас активно снимается в кино.





Майков уверен в том, что «Бригада» навредила российскому обществу тем, что после ее просмотра мальчики мечтали стать бандитами и становились ими.





«Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — пояснил он.





Актер назвал сериал преступлением в отношении страны, в котором участвовал и он, и исполнитель главной роли Сергей Безруков. Майков подчеркнул, что после такого опыта не смог бы сыграть Христа, как Безруков. Также он считает, что, сыграв бандита, «запятнал честь рода»: его предком был поэт, представитель дворянского рода Аполлон Майков.





Фото: кадр из «Бригады»