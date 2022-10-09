Шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым будет переименовано

Программа будет называться «Жизнь и судьба». Ведущим по-прежнему остается Борис Корчевников. Первым участником программы станет актер и поэт Антон Шагин.





Ранее Корчевников высказался в своих соцсетях о нравственных проблемах России. В частности, он раскритиковал концерт Сергея Шнурова в «Лужниках».





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