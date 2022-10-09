С начала года Петербург посетили 6 млн туристов

09.10.2022

С начала года Петербург посетили 6 млн туристов

Эта отметка в 6 млн человек была преодолена в сентябре этого года, пишет издание «Невские новости».

В Петербурге за 2022 год выросло количество путешественников с семьями и детьми. Многие при этом приехали в город впервые.

Ранее издание сообщало, что к концу декабря ожидается увеличение числа гостей до 7,7 млн человек. 

Фото: Pixabay