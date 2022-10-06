Автор самых известных иллюстраций к эпосу «Калевала» умерла в Карелии

06.10.2022
Одна из самых известных художниц Карелии, автор наиболее известных иллюстраций к эпосу «Калевала» Тамара Юфа умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Сегодня Карелия потеряла великую художницу. Ушла из жизни Тамара Григорьевна Юфа, заслуженный художник России, народный художник Карелии, человек исключительного таланта. Ее рука, неповторимый стиль узнаваемы в любой технике, работы Тамары Григорьевны входят в золотой фонд русской живописи, она создала уникальные образы героев „Калевалы“, на сказках с ее иллюстрациями выросло не одно поколение. <...> Для нас это невосполнимая утрата, приношу искренние соболезнования родным и близким...» — написал руководитель региона.
Тамара Юфа — выпускница Ленинградского художественно-педагогического училища им. Серова. Известность художнице принесла, прежде всего, книжная графика. Юфа создала наиболее известные образы героев карело-финского эпоса «Калевала», иллюстрации к сказкам Ганса-Христиана Андерсена и финского писателя Захариаса Топелиуса, карельским сказкам и другим известным литературным произведениям.
Фото: Музей изобразительных искусств Республики Карелия