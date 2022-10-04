Сценарий Андрея Тарковского к фильму «Зеркало» выставлен на торги почти за 2 млн рублей

04.10.2022

Сценарий Андрея Тарковского к фильму «Зеркало» выставлен на торги почти за 2 млн рублей

Машинописный киносценарий к фильму «Зеркало» выставлен на торги за 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

«Наибольший интерес у ценителей неизменно вызывает раритет, оставленный Андреем Тарковским и Александром Мишариным: речь о машинописном киносценарии фильма „Зеркало“ с многочисленными рукописными правками — самой ранней его редакции от 1972 года», — говорится в сообщении.

Фильм был снят в 1974 году. Представленный на аукционе экземпляр состоит из 76 листов.

На последних пяти страницах есть сопроводительная записка Тарковского: «Прежде чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных».

Аукцион состоится 6 октября.

Фото: Pixabay