Гарик Сукачев начинает работу над спектаклем в «Современнике»

01.10.2022

Гарик Сукачев начинает работу над спектаклем в «Современнике»
Постановка будет основана на романе «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко, сказал собеседник ТАСС.

В ближайшие дни Гарик Сукачев планирует начать работу. По его оценке, проект будет готов к следующему сезону.

Вновь поработать в «Современнике» ему предложили летом. Тогда же постановщик заявил о желании делать спектакль по роману Николаенко. Ранее он обсуждал такую возможность Галиной Волчек, работавшей худруком театра до 2019 года. Она оценила произведение как сложнейшее, добавил Сукачев.

Литературный источник повествует о Саше с ментальными особенностями, который живет с матерью. Он влюблен в соседку Таню и ненавидит ее мужа Бабрыкина.

Ранее Сукачев поставил в театре «Анархию». Также он выступал в качестве режиссера художественных фильмов и клипов. 

Фото: Pixabay