В Минкультуры РФ сообщили, что россияне сталкиваются с культурной дискриминацией на Западе

Российские граждане повсеместно сталкиваются с культурной дискриминацией в странах Запада. Об этом...
Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» пройдет в театрах, библиотеках и музеях города в честь...
Продолжение фантастической франшизы обрело исполнительницу ключевой женской роли и новое название,...
В беседе с ведущим программы «Кино в деталях» Федором Бондарчуком актер поделился своими мыслями и...
Врачи отправили его в больницу для обследования, что не понравилось другим участникам реалити-шоу....
Российские граждане повсеместно сталкиваются с культурной дискриминацией в странах Запада. Об этом...
Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» пройдет в театрах, библиотеках и музеях города в честь...
Продолжение фантастической франшизы обрело исполнительницу ключевой женской роли и новое название,...
В беседе с ведущим программы «Кино в деталях» Федором Бондарчуком актер поделился своими мыслями и...
Врачи отправили его в больницу для обследования, что не понравилось другим участникам реалити-шоу....
Голливудский актер побывал на территории бывшего концлагеря и лагеря смерти, сообщила газета Krone...
Студия Striking Distance поделилась на своем ютьюб-канале сюжетным трейлером по научно-фантастическо...
Мальчик из детского дома Михаил Егоров стал известен после появления в ленте «Уроки ф...
Актер пожаловался на отсутствие предложений от гендиректора Первого канала в интервью изданию «Вок...
Лин-Мануэль Миранда ответил хейтерам темнокожей актрисы, которая сыграет главную роль в The Little...
О недовольстве исполнителя главной роли рассказал в соцсетях голливудский инсайдер Джефф Снайдер. ...
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С помощью технологии дипфeйка актера смогут показывать в фильмах и рекламных роликах, пишет The Tе...
Британский король негативно отреагировал на новые эпизоды сериала о монаршей семье Соединенного Ко...
Сериал о куклах, живущих в мире людей, больше не доступен в онлайн-кинотеатре. Информацию в своем те...
Телеканал AMC показал кадры из грядущей драмеди о мизантропе в кризисе Straight Man, сообщил Entеr...
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Ярославский государственный театр драмы имени Волкова пообещал реализовать все планы ...
Картины участников 75-го Каннского кинофестиваля, среди которых новый фильм братьев Дарденн «Тори и ...
30.09.2022