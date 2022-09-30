В Минкультуры РФ сообщили, что россияне сталкиваются с культурной дискриминацией на Западе

30.09.2022

В Минкультуры РФ сообщили, что россияне сталкиваются с культурной дискриминацией на Западе

Российские граждане повсеместно сталкиваются с культурной дискриминацией в странах Запада. Об этом заявил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, выступая на конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию «Мондиакульт-2022» в столице Мексики.

«Вопиющие случаи культурной дискриминации в отношении России и российских граждан происходят повсеместно в западных странах, — сказал он. — Это выражается и в отмене концертов и [дирижера Валерия] Гергиева, и [пианиста Дениса] Мацуева, нашего балета и цирка, и разрыве партнерских связей, установлении визовых и иных ограничений, и, наконец, в массовом сносе памятников и попытках стереть любые проявления исторической памяти, связанные с Россией».

По словам Обрывалина, форум ЮНЕСКО также не избежал «ненужной и вредной политизации».

Фото: Минкультуры РФ